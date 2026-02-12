Allerta maltempo per il Ciclone Harry. Paura a Niscemi per la pioggia

Paura a Niscemi, dove la pioggia continua a cadere forte e il vento si fa più intenso. Le autorità hanno già emesso l’allerta, preoccupate che le condizioni meteo peggiorino ulteriormente i danni causati dal ciclone. La gente si prepara a resistere, cercando di mettere in sicurezza le cose più a rischio.

Allerta maltempo nelle Regioni già colpite dal Ciclone Harry. Si teme che la pioggia e il vento possano aggravare i danni provocati dalle giornate di tempesta. E la pioggia preoccupa Niscemi dove la frana continua a rimanere attiva. Servizio di Federico Plotti

Il governo ha ascoltato oggi Nello Musumeci, che ha aggiornato i ministri sulla situazione a Niscemi e sulle conseguenze del ciclone Harry.

