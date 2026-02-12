Maltempo in provincia chiuso un tratto della SS113 per le forti raffiche di vento

Questa mattina, le forti raffiche di vento hanno causato la chiusura di un tratto della strada statale 113 in provincia. Le autorità hanno deciso di intervenire subito, chiudendo due gallerie per motivi di sicurezza. La viabilità sulla zona è temporaneamente rallentata, e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Anas ha informato la chiusura delle gallerie Calavà I e Calavà II a Gioiosa Marea. Percorsi alternativi lungo l'A20 e la SP 133 Il maltempo e il vento delle ultime ore stanno avendo effetti anche sulla viabilità. A scopo precauzionale - informa Anas - due gallerie della SS113 sono state chiuse. La chiusura riguarda le gallerie Calavà I e Calavà II, comprese tra i km 83,700 e 85,800 a Gioiosa Marea. La viabilità alternativa, di conseguenza, prevede l'utilizzo della strada provinciale 133 e dell'autostrada A20.

Le previsioni meteo per Roma segnalano temporali e raffiche di vento in arrivo domani, mercoledì 28 gennaio.

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.

