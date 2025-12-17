Meteo a Reggio Calabria calo termico e peggioramento nel weekend | le previsioni

Previsioni meteo per Reggio Calabria: dopo un temporaneo miglioramento tra mercoledì e giovedì, è previsto un nuovo peggioramento nel weekend, con un calo delle temperature e condizioni di maltempo in arrivo sulla regione.

Secondo le.

