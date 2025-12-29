Raccolta rifiuti a Capodanno ecco come cambia il calendario a Reggio Calabria | tutte le info

Il Comune di Reggio Calabria e Ecologia Oggi comunicano le modifiche al servizio di raccolta rifiuti durante il periodo di Capodanno. Di seguito sono riportate le informazioni aggiornate sul calendario, utili per garantire una corretta gestione dei rifiuti durante le festività. È importante seguire le indicazioni per evitare disguidi e mantenere la città pulita.

Il Comune di Reggio Calabria e la società Ecologia Oggi informano la cittadinanza che, in occasione delle festività di Capodanno, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni.Nella giornata di giovedì 1 gennaio 2026 sia nella Zona Gialla sia nella Zona Blu non è prevista alcuna.

Como, regolare il servizio di raccolta rifiuti per le feste di Natale e per l’Epifania: modifiche solo per Capodanno - Si cambia solo per Albate, Muggiò e Camnago volta il primo di gennaio: ecco il dettaglio, ... ciaocomo.it

Raccolta rifiuti, stop solo a Natale e Capodanno: avviso di CEM Ambiente - CEM Ambiente precisa inoltre che il servizio sarà invece regolarmente garantito nelle giornate di venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, senza alcuna variazione rispetto al normale calenda ... mbnews.it

VARIAZIONI RACCOLTA RIFIUTI Durante le festività natalizie, il servizio di raccolta differenziata subirà alcune variazioni, secondo quanto previsto dal calendario già distribuito, consultabile anche nei commenti. Buon Natale e buon Santo Stefano a - facebook.com facebook

