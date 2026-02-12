Maltempo il ciclone Ulrike divide in due Reggio Calabria e provincia | allerta arancione sulla fascia tirrenica e gialla sulla ionica

Questa mattina, a Reggio Calabria e nella sua provincia, il maltempo si fa sentire forte. Il ciclone Nils ha portato pioggia intensa e raffiche di vento che dividono la zona in due: l’area tirrenica ha l’allerta arancione, più rischiosa, mentre quella ionica resta in giallo. La Protezione civile ha già avvisato i cittadini di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari. Le strade sono bagnate e molte scuole hanno annullato le attività all’aperto. La situazione rimane critica, e le autor

Il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per tutta la giornata di domani 13 febbraio L'arrivo del ciclone Nils divide in due la provincia di Reggio Calabria per l'allerta meteo. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha infatti diramato un avviso differenziato per la giornata di domani: livello arancione sul versante tirrenico e nell'area dello Stretto, livello giallo lungo la fascia ionica. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile si evidenziano "criticità di natura meteo marino–costiera, sono attesi venti occidentali di intensità compresa tra burrasca e burrasca forte, con raffiche fino a livello di tempesta.

