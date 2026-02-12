Maltempo allerta arancione in Sicilia e Calabria

Venti forti e piogge intense stanno colpendo Sicilia e Calabria, con allerte arancioni in vigore. Le raffiche di vento sono molto forti, arrivano fino a tempesta, e stanno causando disagi nelle due regioni meridionali. La situazione si mantiene critica, e le autorità consigliano di stare attenti e limitare gli spostamenti.

Allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia per il peggioramento delle condizioni meteo. Gialla invece su gran parte di Sicilia, Calabria e Basilicata e su settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla mattinata, nevicate sopra i 1200-1300 metri in Valle d'Aosta, con accumuli da moderati a localmente abbondanti.Attesi inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

