Maltempo | allerta arancione in Calabria e Sicilia gialla per otto regioni

Le previsioni meteo annunciano temporali intensi in diverse regioni italiane. Calabria e Sicilia restano in allerta arancione, mentre altre otto zone, tra cui Abruzzo, Basilicata e Campania, sono sotto l’attenzione con allerta gialla. La situazione si mantiene critica in molte aree, con piogge abbondanti e rischio di allagamenti. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Oggi allerta maltempo arancione in Calabria e Sicilia; gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana. Un intenso flusso occidentale interessa il Mediterraneo, con impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico che porteranno venti forti, precipitazioni diffuse e nevicate anche consistenti sulle Alpi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

