Malaysia’s top graft buster under fire over allegations of agency misconduct rules breach

La figura di punta dell’agenzia anticorruzione in Malesia si trova sotto pressione. Diversi media hanno pubblicato accuse di cattiva condotta e violazioni delle regole, portando a nuove richieste di dimissioni. La polemica si concentra sulla gestione delle indagini e sulle possibili irregolarità, che mettono in discussione la credibilità dell’intero organismo. Per ora, il diretto interessato non ha commentato le accuse, mentre l’opinione pubblica rimane in attesa di chiarimenti.

But its efforts to root out graft have been called into question following repeated scandals involving Malaysian Anti-Corruption Commission chief Azam Baki, who was appointed to the role in 2020. Azam has consistently denied wrongdoing. Several opposition lawmakers, including the head of the parliament's Public Accounts Committee Mas Ermieyati Samsudin, called for Azam's resignation and for a thorough probe into MACC's practices. On Tuesday, Bloomberg reported citing a corporate filing from last year, that Azam held 17.7 million shares in a financial services company - currently worth about 800,000 ringgit ($205,128.

