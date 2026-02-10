Malaysia’s top court restores conviction and jail sentence on former palm-oil agency chair Bernama reports

La Corte suprema della Malaysia ha deciso di confermare la condanna e la condanna a sei anni di carcere per un ex presidente dell’agenzia statale del settore palmicolo. La sentenza arriva dopo che il procedimento era stato precedentemente annullato, e ora il processo si è riaperto con decisione definitiva.

Mohamad Isa was the chair of Felda, the state palm-oil plantation agency, from 2011 to 2017. He has denied wrongdoing. A three-member bench of the Federal Court on Tuesday allowed prosecutors' appeal against the acquittal, finding the sentence imposed by a lower court was appropriate and in accordance with the law, Bernama reported. "We need to reiterate that corruption is a heinous act that would destroy a nation," Justice Nordin Hassan was quoted as saying. Mohamad Isa's lawyer did not immediately respond to a request for comment. Bernama reported the court ordered that Mohamad Isa begin serving his sentence on Tuesday.

