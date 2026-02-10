Violent protests break out in Albania over allegations of government graft

A Tirana si sono scatenate violente proteste questa sera. Migliaia di persone sono scese in strada per chiedere le dimissioni del governo, accusato di corruzione. La polizia ha cercato di disperdere i manifestanti, ma la tensione è salita rapidamente. Le strade sono state invase da fumogeni e scontri, mentre la città si prepara a una notte di tensione.

Thousands of people at the main square in Tirana carried flags and banners and chanted “Rama go home, this corrupted government should resign”. Special police in riot gear protected the government building. The Special Prosecution Office, tasked with combating corruption and organised crime, has requested that parliament lifts Balluku’s immunity this week to enable her arrest. It is not clear when the parliament, where Rama’s ruling party holds a majority, is expected to vote or if it will vote at all. Migliaia di persone nella piazza principale di Tirana portavano bandiere e striscioni e scandivano “Rama va a casa, questo governo corrotto deve dimettersi”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Violent protests break out in Albania over allegations of government graft Approfondimenti su Tirana Proteste China charges former official of defence industry regulator with graft La Cina ha accusato un ex vice direttore dell’ente che controlla l’industria della difesa di aver preso tangenti e usato il suo ruolo per favorire interessi personali. Ukraine anti-graft police target former border guard chief Le autorità anticorruzione ucraine hanno avviato un’indagine nei confronti di un ex comandante della frontiera, sospettato di aver coinvolto in attività illecite legate a pratiche di corruzione e tangenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Anti Government Protests Erupt in Albania Over Corruption Ultime notizie su Tirana Proteste Argomenti discussi: Milan Anti-Olympics Protests Turn Violent Overnight Amid ICE Backlash; Guerrilla fighting over Askatasuna in Turin leaves 31 officers injured after one officer was kicked in the head and hammered. Valeria Rubino. Bruce Springsteen · Streets of Minneapolis. People are organizing in Minneapolis in response to federal immigration policies.Resistance groups are forming amid rising tension.Warning:the end of the video contains violent scenes. FR - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.