Maddie McCann negli Epstein files | La bimba era con Ghislaine Maxwell continuava a guardarmi si copriva l' occhio Il testimone

Un nuovo capitolo si apre nel caso della scomparsa di Maddie McCann. Un testimone ha rivelato di aver visto la bambina con Ghislaine Maxwell durante quei giorni del maggio 2007. Secondo la sua testimonianza, Maddie si sarebbe coperta un occhio e avrebbe continuato a guardarlo. La vicenda torna a far parlare, mentre si cercano risposte su cosa sia successo quella sera a Praia de Lux.

Maddie McCann negli Epstein Files. Era la sera del 3 maggio 2007 quando Madeleine, una bambina britannica di tre anni, scomparve a Praia de Lux, nell'Algarve (Portogallo), dove si trovava in vacanza con i genitori. Un caso che ha dato il via a una complessa indagine internazionale ma che nonostante ciò non è mai stato risolto. A quasi vent'anni da quel fatidico giorno, un nuovo indizio potrebbe portare importanti novità. Si tratta di una testimonianza che lega Madelaine alla compagna del pedofilo finanziere, Ghislaine Maxwell. La testimonianza Secondo quanto anticipato dalla trasmissione Chi l'ha visto? e riportato da Fanpage, il nome di Madeleine McCann comparirebbe in uno dei documenti legati a Jeffrey Epstein resi pubblici nelle ultime settimane dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

