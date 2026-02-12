Alla vigilia del summit Ue, Macron ha fatto sapere che entro giugno ci saranno decisioni concrete. Il presidente francese ha parlato di un’Europa che deve muoversi con più chiarezza e si è detto pronto a rafforzare le cooperazioni. Un messaggio diretto, senza giri di parole, che fa capire come la Francia voglia accelerare sui temi più urgenti.

Al castello di Alden Biesen, alla vigilia del summit dei leader Ue, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un messaggio chiaro: “Condividiamo un sentimento di urgenza: l’ Europa deve agire con chiarezza ”. Le sue parole sono arrivate durante un punto stampa congiunto accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, al termine del pre-vertice preparatorio. L’incontro tra Francia e Germania si inserisce in un momento cruciale per l’ Unione Europea, chiamata a prendere decisioni strategiche su più fronti, dalla competitività economica alla sicurezza. Il messaggio emerso è quello di una rinnovata intesa franco-tedesca, storicamente motore politico dell’integrazione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Macron, ‘decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate’

Approfondimenti su Alden Biesen

Il Comune di Napoli ha annunciato che entro fine giugno sarà inviato alla Uefa il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro coperto da fondi regionali.

Il decreto è questione di giorni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alden Biesen

Argomenti discussi: Vertice Ue. L’allarme di Draghi: L’economia peggiora, è urgente agire; Macron, 'decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate'; Gli Eurobond di Macron fanno cilecca: proposta bocciata da Berlino; Belgio, incontro informale leader Ue ad Alden Biesen. Meloni: Io favorevole a Eurobond.

Macron: Decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzateLa priorità è una reazione anzitutto a brevissimo termine che consiste nel mettere in atto tutto ciò su cui siamo d'accordo, ha affermato. Dobbiamo andare veloci e avere decisioni molto concrete ... ansa.it

Entro fine mese il bilaterale Zelensky-Putin, Macron: «Si svolga a Ginevra». Il ministro svizzero: «Offriremo l’immunità»Sì al bilaterale tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il faccia a faccia fra i due rivali si terrà entro agosto in una località ancora da definire, e sarà seguito da un trilaterale con Donald ... unionesarda.it

Macron: «Decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate» - facebook.com facebook

FRANCIA - Macron: "Decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate" ift.tt/rHEi2a5 x.com