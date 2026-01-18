Oggi l’esame a Fossombrone | Maceratese serve tanto carattere
Oggi la Maceratese affronta l’esame a Fossombrone, con l’obiettivo di dimostrare carattere e determinazione. La squadra deve essere pronta sul piano mentale per affrontare una trasferta importante: senza una buona prova di carattere, le possibilità di successo si riducono significativamente. La sfida richiede concentrazione e compattezza, elementi fondamentali per ottenere un risultato positivo in un contesto difficile.
"Dovrà essere una Maceratese pronta sul piano caratteriale, altrimenti tutto si complica a casa del Fossombrone ". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, spiega quale atteggiamento dovranno avere i biancorossi contro un avversario che all’andata ha fatto il pieno all’Helvia Recina - Pino Brizi. "I pesaresi – aggiunge – sono tra gli avversari più difficili da affrontare perché ti fanno giocare male, sono aggressivi. Magari loro ci affronteranno in modo differente rispetto all’andata, ma noi dovremo essere pronti a qualsiasi evenienza che il match possa presentare". Magari qualcosa di utile avrà detto il match di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
