Alba piange la sua “Signora”. Maria Franca Ferrero si è spenta a 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile all’interno della dinastia della crema spalmabile più famosa al mondo e nell’intera storia dell’imprenditoria italiana. Moglie di Michele Ferrero, a dicembre era stata nominata Presidente onoraria dell’azienda dolciaria a vita. Chi era Maria Franca Ferrero. La sua storia inizia lontano, dai consigli di amministrazione. Dopo il liceo classico e una formazione come interprete a Milano, nel 1961 Maria Franca Ferrero viene assunta nell’azienda di Alba. Parla correttamente le lingue, è colta e dinamica, dunque mostra il profilo perfetto per una realtà che sta per diventare globale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Maria Franca Ferrero, chi era la vedova del patriarca della Nutella

