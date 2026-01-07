Samsung The Freestyle+ | nuovo proiettore portatile dotato di intelligenza artificiale

Samsung presenta The Freestyle+, il nuovo proiettore portatile con intelligenza artificiale. Ideale per offrire una soluzione versatile e di qualità, il dispositivo permette di proiettare contenuti ovunque ci si trovi, grazie alle sue dimensioni compatte e alle funzioni avanzate. Il lancio globale di The Freestyle+ segna un passo importante nell’evoluzione della tecnologia di proiezione portatile, combinando praticità e innovazione.

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale di The Freestyle+, il suo nuovo proiettore portatile dotato di AI. Presentato al CES 2026 di Las Vegas, The Freestyle+ riprende il design distintivo dell’originale Freestyle introducendo funzionalità AI più evolute, una luminosità migliorata. 🔗 Leggi su Today.it

