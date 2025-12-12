A Casalbordino la presentazione del libro Il visibile parlare dell' uomo vitruviano | un rompicapo enigmistico risolto di Alfredo Forenza
Sarà la sala di lettura della biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, a Casalbordino, gestita dalla Scuola di Lingua e Cultura Italiana Nuova Arcadia, a ospitare il nuovo evento culturale dell'associazione culturale Nuovo Umanesimo. Appuntamento alle ore 17 di sabato 13 dicembre, con Alfredo. Chietitoday.it
A Casalbordino la presentazione del libro "Il visibile parlare dell'uomo vitruviano: un rompicapo enigmistico risolto" di Alfredo Forenza - Al di là dei contenuti scientifici rigorosi illustrati nel libro, la presentazione dell'architetto Alfredo Forenza si annuncia piacevole, accattivante e pronta a suscitare interesse per tutti coloro ...
