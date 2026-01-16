A TeleMeloni spunta la circolare bavaglio | divieto ai dipendenti Rai di partecipare alle trasmissioni sul referendum Che sa di misura anti-Ranucci
A TeleMeloni è stata diffusa una circolare che proibisce ai dipendenti Rai di partecipare a trasmissioni di altre emittenti sul referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione del personale e sui limiti di autonomia nel rispetto delle norme interne dell’azienda.
Vietato ai dipendenti della Rai partecipare a trasmissioni di altre reti riguardanti il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. A firmare la direttiva dal chiarissimo titolo “Consultazioni referendarie 22-23 marzo 2026”, il 14 gennaio scorso, l’amministratore delegato di TeleMeloni, Giampaolo Rossi. Poche righe ma chiarissime: “Con riferimento alle consultazioni referendarie in oggetto, nonché alla relativa normativa in materia di c.d. ‘Par Condicio’ ed alle procedure aziendali di autorizzazione, si comunicala temporanea sospensione della possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalistico e non) a trasmissioni televisive o radiofoniche di Emittenti concorrenti per tutto il periodo di vigenza della normativa sopra richiamata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
