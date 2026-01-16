A TeleMeloni spunta la circolare bavaglio | divieto ai dipendenti Rai di partecipare alle trasmissioni sul referendum Che sa di misura anti-Ranucci

A TeleMeloni è stata diffusa una circolare che proibisce ai dipendenti Rai di partecipare a trasmissioni di altre emittenti sul referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione del personale e sui limiti di autonomia nel rispetto delle norme interne dell’azienda.

