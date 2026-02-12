L’Unione Europea può emanciparsi dalle tecnologie statunitensi?

Da ilpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea sta valutando se sia possibile ridurre la dipendenza dalle tecnologie statunitensi. L’idea c’è, e ci sono alcune risorse a disposizione, ma realizzare un’autonomia totale sembra ormai difficile. I passi sono piccoli, e i limiti sono evidenti, anche se l’Europa prova a muoversi in questa direzione.

Lo scorso gennaio il governo francese ha annunciato che, a partire dal 2027, la pubblica amministrazione abbandonerà l’app di telecomunicazioni Microsoft Teams. Al suo posto, utilizzerà Visio, un servizio sviluppato internamente, con l’obiettivo di difendere la «sovranità digitale» della Francia. È un’idea che nasce dalla crescente vicinanza mostrata dalle aziende della Silicon Valley – tra cui appunto Microsoft – all’amministrazione di Donald Trump, che ha assunto un tono ostile nei confronti dei paesi europei e minacciato ritorsioni in caso di multe e regolamenti troppo severi nel settore tecnologico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

l8217unione europea pu242 emanciparsi dalle tecnologie statunitensi

© Ilpost.it - L’Unione Europea può emanciparsi dalle tecnologie statunitensi?

Approfondimenti su UnioneEuropea Technologie

La scossa di Fidanza (FdI): “L'Unione europea deve ripartire dalle sue radici cristiane” | GUARDA

L'intervento di Fidanza di Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di riscoprire le radici cristiane dell'Europa come fondamento dell'identità condivisa, in un momento di crisi di orientamento e di riflessione sul futuro dell'Unione Europea.

Armamenti statunitensi a Israele: inclusioni sorprendenti di tecnologie europee, tra cui italiane

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una nuova vendita di armi a Israele.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

EU-India Trade & Defence Deal To Challenge Russia-China-USA | PZ LIVE

Video EU-India Trade & Defence Deal To Challenge Russia-China-USA? | PZ LIVE

Ultime notizie su UnioneEuropea Technologie

Argomenti discussi: Eu Inc, l'idea dell'Ue per nuove aziende europee con meno burocrazia; I predatori | L’Unione Europea è vulnerabile perché manca di fiducia politica in sé stessa; Gressani: Serve un nuovo patto per rendere l’Unione europea più forte; Egitto, Tunisia, Bangladesh: le contraddizioni della lista Ue dei paesi sicuri.

l unione europea puòBrexit, tra Bruxelles e Londra «si può discutere l’unione doganale»I commissari europei per l’economia e per il commercio hanno partecipato a un vertice con i ministri del governo britannico ... giornaledibrescia.it

L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del modello Albania1. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti sulle procedure dell’Unione europea per consentire un esame accelerato ... pressenza.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.