L’Unione Europea può emanciparsi dalle tecnologie statunitensi?

L’Unione Europea sta valutando se sia possibile ridurre la dipendenza dalle tecnologie statunitensi. L’idea c’è, e ci sono alcune risorse a disposizione, ma realizzare un’autonomia totale sembra ormai difficile. I passi sono piccoli, e i limiti sono evidenti, anche se l’Europa prova a muoversi in questa direzione.

Lo scorso gennaio il governo francese ha annunciato che, a partire dal 2027, la pubblica amministrazione abbandonerà l'app di telecomunicazioni Microsoft Teams. Al suo posto, utilizzerà Visio, un servizio sviluppato internamente, con l'obiettivo di difendere la «sovranità digitale» della Francia. È un'idea che nasce dalla crescente vicinanza mostrata dalle aziende della Silicon Valley – tra cui appunto Microsoft – all'amministrazione di Donald Trump, che ha assunto un tono ostile nei confronti dei paesi europei e minacciato ritorsioni in caso di multe e regolamenti troppo severi nel settore tecnologico.

