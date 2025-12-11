La scossa di Fidanza FdI | L' Unione europea deve ripartire dalle sue radici cristiane | GUARDA

L'intervento di Fidanza di Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di riscoprire le radici cristiane dell'Europa come fondamento dell'identità condivisa, in un momento di crisi di orientamento e di riflessione sul futuro dell'Unione Europea.

"Siamo a Roma per ribadire l'importanza delle radici cristiane dell'Europa, un'Europa che oggi ha evidentemente un problema di postura e che si interroga sul suo futuro, deve a nostro avviso ripartire dalla sua identità, dalle sue radici millenarie, perché senza un'identità comune, che purtroppo ricordiamo è stata negata anni fa quando si discusse per la prima volta di una possibile Costituzione europea, è difficile avere le idee chiare per il futuro, quindi intanto ripartiamo da un dato di appartenenza culturale che vogliamo ribadire". Così Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma.

FdI sferza l'Unione europea: "La smetta di flirtare con la Cina solo per andare contro Trump" - Ucraina, "Macron, insistendo con l'invio di truppe, perde tempo e offre un alibi a Putin per continuare la guerra" Il mondo ribolle, l'Europa arranca, l'Italia prova a ritagliarsi una propria ...

Fidanza (Ecr-FdI), 'fallita prova di ricompattare maggioranza' - "È stato un discorso che voleva ricompattare la maggioranza europeista, ma ha fallito": lo ha affermato Carlo Fidanza, europarlamentare del gruppo Ecr-