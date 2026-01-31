Armamenti statunitensi a Israele | inclusioni sorprendenti di tecnologie europee tra cui italiane

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una nuova vendita di armi a Israele. Tra le tecnologie inviate ci sono anche componenti italiane, realizzate dalla filiale americana del gruppo Leonardo. La notizia sorprende perché si scopre che anche in questo settore ci sono tecnologie europee, e italiane in particolare, coinvolte in una transazione così importante.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una nuova serie di vendite di armamenti a Israele, che include tecnologie prodotte in parte da aziende italiane, tra cui componenti sviluppate dalla filiale americana del gruppo Leonardo. L’annuncio, reso noto nei giorni scorsi, riguarda un pacchetto di armi e sistemi militari che copre elicotteri da combattimento, sistemi di comunicazione avanzati e tecnologie per la sorveglianza aerea. Tra i beni inclusi nella lista, alcuni sistemi elettronici e parti strutturali per elicotteri che, pur essendo progettati in Italia, sono assemblati e commercializzati negli Stati Uniti tramite le strutture operative della società italiana all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

