Break the Rule Poetry Slam sfida di poesia performativa a Largo Venue
Break the Rule Poetry SlamSfida di poesia performativa + International Guest + Live Musicorganizzato da WOW - Incendi SpontaneiDomenica 1 febbraio, ore 21 a Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2 - RomaPrenotazione è obbligatoria a questo link: https:billetto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Cos’è la slam poetry? (Quando la poesia smette di stare ferma sulla pagina)La slam poetry è una forma di poesia performativa che prende vita sul palco, rompendo gli schemi della poesia tradizionale.
WOW POETRY SLAM – Break the Rule Edition International Guest + Live Music APERTURA PORTE ORE 20:30 / START ORE 21 Attenzione: evento ad alto rischio di deragliamento poetico. Si prega di prenotarsi per tempo: la prenotazione tramite quest - facebook.com facebook
