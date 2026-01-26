Break the Rule Poetry Slam sfida di poesia performativa a Largo Venue

Break the Rule Poetry Slam
Sfida di poesia performativa + International Guest + Live Music
organizzato da WOW - Incendi Spontanei
Domenica 1 febbraio, ore 21 a Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2 - Roma
Prenotazione è obbligatoria

Cos’è la slam poetry? (Quando la poesia smette di stare ferma sulla pagina)La slam poetry è una forma di poesia performativa che prende vita sul palco, rompendo gli schemi della poesia tradizionale.

