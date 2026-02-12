Luke Perry Shannen Doherty e James Van der Beek | gli ‘angeli’ dei teen drama anni ‘90 volati via Addio a un pezzo dell’adolescenza dei Millennials

La notizia ha colpito come un fulmine. Luke Perry, Shannen Doherty e James Van der Beek, i protagonisti di quegli soap degli anni ’90 che hanno segnato l’adolescenza di tanti Millennials, non ci sono più. Dopo Perry, adesso anche Van der Beek saluta, lasciando un vuoto difficile da colmare. La loro morte riporta alla mente ricordi di quegli anni, di storie e di emozioni che sembrano lontane ma restano vive nei cuori di chi li ha seguiti.

