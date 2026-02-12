Luke Perry Shannen Doherty e James Van der Beek | gli ‘angeli’ dei teen drama anni ‘90 volati via Addio a un pezzo dell’adolescenza dei Millennials
La notizia ha colpito come un fulmine. Luke Perry, Shannen Doherty e James Van der Beek, i protagonisti di quegli soap degli anni ’90 che hanno segnato l’adolescenza di tanti Millennials, non ci sono più. Dopo Perry, adesso anche Van der Beek saluta, lasciando un vuoto difficile da colmare. La loro morte riporta alla mente ricordi di quegli anni, di storie e di emozioni che sembrano lontane ma restano vive nei cuori di chi li ha seguiti.
Prima Luke Perry, poi Shannen Doherty e ora James Van Der Beek: con la scomparsa di questi tre volti simbolo dei teen drama anni ‘90, si è aperta una ferita generazionale. Non è solo nostalgia ma la consapevolezza che il tempo passa anche per i nostri miti e che loro non sono ‘invincibili’. Restano le immagini. Restano le sigle. Restano le parole di tre personaggi, quelli che interpretavano, che parlavano di crescita. E poi ci sono loro: le donne e gli uomini dietro gli attori che, invece, ci hanno insegnato anche a fare i conti con la perdita attraverso un destino comune. E crudele. Luke Perry: il ribelle dal cuore fragile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
James Van Der Beek morto, da Shannen Doherty a Matthew Perry: la maledizione delle star delle serie cult degli anni '90
Si diffonde la notizia della morte di James Van Der Beek, l'attore che aveva reso famoso Dawson in "Dawson's Creek".
I ragazzi di Capeside hanno perso il loro amico sognatore (e l'abbiamo perso un po' anche noi): con la morte di James Van Der Beek se ne va un pezzo dell'adolescenza dei Millennials
La notizia della morte di James Van Der Beek ha colpito molti fan e vecchi amici.
