Ospedale San Raffaele scende in campo la procura

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza indagati sul presunto caso di errori nella gestione dei pazienti al San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre, coinvolgendo infermieri di una cooperativa esterna. L'indagine mira a chiarire quanto accaduto nel reparto Iceberg, senza al momento ipotesi di reato o persone iscritte nel registro degli indagati.

AGI - La procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato nè indagati, su quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso all'ospedale San Raffaele di Milano sui presunti errori commessi da infermieri di una cooperativa esterna nella gestione dei pazienti del padiglione Iceberg. L'indagine esplorativa è stata affidata al pm Paolo Filippini del dipartimento Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Agli atti ci sono già due annotazioni di polizia giudiziaria redatte dal Nas dei carabinieri e dalla Squadra mobile della polizia. Agi.it

