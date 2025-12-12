Ospedale San Raffaele scende in campo la procura
La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza indagati sul presunto caso di errori nella gestione dei pazienti al San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre, coinvolgendo infermieri di una cooperativa esterna. L'indagine mira a chiarire quanto accaduto nel reparto Iceberg, senza al momento ipotesi di reato o persone iscritte nel registro degli indagati.
AGI - La procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato nè indagati, su quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso all'ospedale San Raffaele di Milano sui presunti errori commessi da infermieri di una cooperativa esterna nella gestione dei pazienti del padiglione Iceberg. L'indagine esplorativa è stata affidata al pm Paolo Filippini del dipartimento Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Agli atti ci sono già due annotazioni di polizia giudiziaria redatte dal Nas dei carabinieri e dalla Squadra mobile della polizia. Agi.it
