Lucio Presta a ruota libera | A De Martino ho detto che non saluto i traditori Amadeus ha pagato la stupidità

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta. Ha raccontato di aver detto a Stefano De Martino di non salutare i traditori, e di aver ricevuto in risposta un saluto. Poi ha attaccato Amadeus, accusandolo di aver pagato caro le sue scelte sbagliate e la stupidità, anche nel fallimento del suo programma sul Nove.

L'agente dei vip si confessa in un'intervista fiume. Dall'ultimo incontro con Stefano De Martino: "Mi ha salutato e io ho risposto: 'Non saluto i traditori", al fallimento di Amadeus sul Nove: "Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lucio Presta

Lucio Presta e Stefano De Martino: «Non saluto i traditori»

Lucio Presta non fa sconti ai traditori.

Roddick allibito per quello che ha detto Sinner: “Ho pensato ‘c…o, che onestà’. Noi mentivamo”

Andy Roddick ha condiviso il suo stupore dopo aver ascoltato le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa, commentando come la sincerità del tennista italiano lo abbia sorpreso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.