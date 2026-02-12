Lucio Presta a ruota libera | A De Martino ho detto che non saluto i traditori Amadeus ha pagato la stupidità

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta. Ha raccontato di aver detto a Stefano De Martino di non salutare i traditori, e di aver ricevuto in risposta un saluto. Poi ha attaccato Amadeus, accusandolo di aver pagato caro le sue scelte sbagliate e la stupidità, anche nel fallimento del suo programma sul Nove.

L'agente dei vip si confessa in un'intervista fiume. Dall'ultimo incontro con Stefano De Martino: "Mi ha salutato e io ho risposto: 'Non saluto i traditori", al fallimento di Amadeus sul Nove: "Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lucio Presta Lucio Presta e Stefano De Martino: «Non saluto i traditori» Lucio Presta non fa sconti ai traditori. Roddick allibito per quello che ha detto Sinner: “Ho pensato ‘c…o, che onestà’. Noi mentivamo” Andy Roddick ha condiviso il suo stupore dopo aver ascoltato le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa, commentando come la sincerità del tennista italiano lo abbia sorpreso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il manager dei vip, Lucio Presta sceglie la sua città natale per svelare i retroscena e le riflessioni contenute nel suo ultimo libro “L’uragano. Sole, fulmini e saette”. Il prossimo 18 febbraio sarà a Cosenza per un incontro che promette di unire memoria personale - facebook.com facebook Al Teatro Auditorium un confronto intenso con il cantautore e l’agente Lucio Presta. Il Rettore Greco: “Tra logica e sentimento si gioca l’esperienza più profonda dell’essere umano” #Universita x.com

