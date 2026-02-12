Stefano De Martino? Traditore Amadeus? Ha pagato la sua stupidità Bonolis è infelice | famoso volto tv affonda tutti

Un noto volto della tv ha lanciato pesanti accuse contro Stefano De Martino, definendolo un traditore. Ha poi commentato Amadeus, dicendo che ha pagato per aver fatto una scelta sbagliata, e Bonolis, che si sente infelice. Le sue parole sono dure e senza mezzi termini, niente diplomazia, solo un racconto diretto e schietto delle sue opinioni.

Non è un’intervista diplomatica né un bilancio nostalgico. È un racconto senza filtri, diretto, a tratti spietato. Lucio Presta, storico agente dei big della televisione italiana, sceglie di parlare e lo fa con la franchezza che da sempre lo contraddistingue. Nell’incontro con Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano ripercorre successi, rotture e delusioni, alternando ricordi sorprendenti a giudizi taglienti su alcuni dei nomi più noti del piccolo schermo. Lucio Presta spara a zero su tutti: le parole su Stefano De Martino, Amadeus e Paolo Bonolis. Tra i passaggi più duri ci sono quelli dedicati a Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

