Lucca Visit Card Trecento acquistate in 45 giorni ma l’obiettivo è mille al mese

In meno di un mese e mezzo, sono state vendute quasi trecento Lucca Visit Card. La carta permette di visitare 11 musei della città a un prezzo vantaggioso, e l’obiettivo è arrivare a mille vendite ogni mese. La risposta dei turisti e dei visitatori sembra positiva, e le vendite continuano a crescere.

Quasi trecento card in soli 45 giorni: la Lucca Visit Card, la carta che consente di ottenere l’accesso a 11 strutture museali cittadine diverse con un consistente risparmio sta iniziando a decollare. Secondo i dati richiesti dal nostro giornale al Comune di Lucca, dal 7 dicembre e nei successivi 44 giorni ne sono state emesse ben 285, 279 delle quali nella versione "Incanto" che consente di entrare nei musei e nelle altre istituzioni convenzionate entro tre giorni dall’emissione, solo 6 invece quelle emesse nella versione "Meraviglia" che permette l’accesso entro dieci giorni dall’acquisto. Un dato, quest’ultimo, che non sorprende, perché i periodi di permanenza in città da parte dei turisti sono nettamente inferiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

