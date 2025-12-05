Lucca Visit Card è operativa | via al primo biglietto unico della città

Lucca, 5 dicembre 2025 - A partire da oggi, 5 dicembre, la Lucca Visit Card diventa ufficialmente operativa e acquistabile. Dopo il lancio delle scorse settimane, il progetto entra infatti nella sua fase più attesa e concreta, trasformandosi da visione ambiziosa in servizio reale per cittadini, turisti e visitatori. L’entrata in operatività della card è l’esito di una collaborazione senza precedenti tra amministrazione comunale, Lucca Plus, istituzioni museali e soggetti gestori: un lavoro di squadra che ha creato un sistema integrato, semplice da usare, coerente nella comunicazione e fortemente orientato alla qualità dell’esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Visit Card è operativa: via al primo biglietto unico della città

