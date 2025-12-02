Lucca 2026 | dal nuovo sotterraneo alla Visit Card tutte le novità in arrivo

LUCCA – La presentazione ufficiale di Lucca 2026 a Milano ha illustrato le principali novità previste per il prossimo anno. La più significativa è il nuovo ingresso sotterraneo delle Mura, che collegherà la stazione ferroviaria al centro storico passando dal Baluardo San Colombano. Un accesso suggestivo e pratico, pensato per migliorare l’accoglienza dei visitatori. Tra le innovazioni annunciate c’è anche la Lucca Visit Card, il primo biglietto unico che riunisce musei, istituzioni culturali e monumenti civici. Disponibile dal 5 dicembre, la card renderà più semplice organizzare le visite, aiuterà a distribuire i flussi turistici e favorirà la scoperta dei luoghi meno conosciuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

News recenti che potrebbero piacerti

Eventi 2026, la città svela le novità a Milano: apre un nuovo sotterraneo delle Mura e arriva il biglietto unico dei musei. Confermati alcuni eventi ormai diventati iconici. Nuovi claim per la promozione fra cui ‘Lucca, dove il garbo è di casa’ - facebook.com Vai su Facebook

Lucca, il 2026 porterà alla città un nuovo ingresso da un sotterraneo delle Mura - L'annuncio: entro ottobre del prossimo anno, grazie ad un intervento da oltre 300mila euro, ci sarà l'apertura di un so ... Lo riporta msn.com

Lucca Comics & Games 2025, Panini presenta le nuove uscite del 2026: tutti i titoli in uscita - É partito ufficialmente il Lucca Comics & Games 2025, la più grande fiera del fumetto e dell'intrattenimento in Italia che, ogni anno, attira migliaia di appassionati da tutto il mondo. Segnala ilmattino.it

Dynit Manga: tutti gli annunci 2026 da Lucca Comics & Games – tra classici, romanticismo e mistero - Durante il Lucca Comics & Games 2025, Dynit Manga ha svelato le sue nuove uscite per il 2026, un mix di titoli che spaziano tra il romantico, lo storico e il misterioso, con firme di grande prestigio ... Scrive mangaforever.net

Concerti, Katy Perry: una data a Lucca nel 2026 - Attesa già domenica sera all'UnipolArena di Bologna, a poche ore dallo show Katy Perry annuncia un nuovo appuntamento in Italia per l'estate 2026. Lo riporta rockol.it

Kate Perry il 19 luglio 2026 al Lucca Summer Festival - Concerto di Kate Perry al Lucca Summer Festival, unica data italiana dell'artista per il prossimo 2026. Lo riporta ansa.it

Alabama Shakes + Matt Berninger: UFFICIALE in concerto a Lucca Summer Festival 2026. UNICA DATA ITALIANA Tutte le info e biglietti - Lucca Summer Festival annuncia il primo grande concerto in Piazza Napoleone dell’edizione 2026: martedì 7 luglio saliranno sul palco gli Alabama Shakes, una delle band più acclamate dell’ultimo ... virginradio.it scrive