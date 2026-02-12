Lucca che mazzata col Nottingham Forest! È successo tutto dopo il Wolverhampton

Da spazionapoli.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Lucca ha fatto il suo esordio da titolare con il Nottingham Forest, ma la sua partita si è rivelata un disastro. Dopo aver giocato contro il Wolverhampton, i tifosi inglesi hanno criticato duramente le sue performance sui social, riempiendo di commenti negativi le piattaforme online.

La prima da titolare di Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest è stata giudicata pessima e ha scatenato una valanga di  commenti negativi  da parte dei tifosi inglesi sui social. L’attaccante italiano, arrivato in prestito dal Napoli, è partito titolare contro il Wolverhampton. Ma non è riuscito ad incidere sul match, entrando  in difficoltà già nella prima frazione di gioco. Le statistiche della partita sono pesanti. Lucca ha totalizzato solo undici tocchi di palla in 71 minuti in campo. Con pochissime occasioni create e nessun tiro in porta, evidenziando l’incapacità di incidere su una gara importante per la salvezza del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

