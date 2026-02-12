Lorenzo Lucca ha fatto il suo esordio da titolare con il Nottingham Forest, ma la sua partita si è rivelata un disastro. Dopo aver giocato contro il Wolverhampton, i tifosi inglesi hanno criticato duramente le sue performance sui social, riempiendo di commenti negativi le piattaforme online.

La prima da titolare di Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest è stata giudicata pessima e ha scatenato una valanga di commenti negativi da parte dei tifosi inglesi sui social. L’attaccante italiano, arrivato in prestito dal Napoli, è partito titolare contro il Wolverhampton. Ma non è riuscito ad incidere sul match, entrando in difficoltà già nella prima frazione di gioco. Le statistiche della partita sono pesanti. Lucca ha totalizzato solo undici tocchi di palla in 71 minuti in campo. Con pochissime occasioni create e nessun tiro in porta, evidenziando l’incapacità di incidere su una gara importante per la salvezza del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca, che mazzata col Nottingham Forest! È successo tutto dopo il Wolverhampton

Approfondimenti su Lucca Nottingham

Lorenzo Lucca fa il suo debutto in Premier e segna subito un gol.

Lorenzo Lucca fa subito vedere di che pasta è fatto in Premier League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lorenzo Lucca lascia Napoli direzione Nottingham Forest

Ultime notizie su Lucca Nottingham

Argomenti discussi: Lucca, che mazzata col Nottingham Forest! È successo tutto dopo il Wolverhampton.

Andrea Silenzi, il “Pennellone” del gol Fu il primo italiano a giocare in Premier League, al Nottingham Forest, prima dell’era-Bosman peraltro. Fu grande al Torino, dove vinse una Coppa Italia, mentre al Napoli dopo un folgorante esordio finì in disparte. Oggi A - facebook.com facebook

Come stanno andando #Lucca al Nottingham Forest e #Lang al Galatasaray: subito goal e assist, quanto può incassare il #Napoli x.com