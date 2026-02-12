Louvre senza pace dopo il furto eccellente lo scandalo delle truffe dei biglietti

Il Louvre si trova di nuovo al centro dell’attenzione. Dopo il furto dei gioielli dello scorso 19 ottobre, il museo si trova ora coinvolto in uno scandalo legato alle truffe sui biglietti. Molti visitatori hanno segnalato problemi con l’acquisto e la validità dei ticket, mentre i dipendenti continuano a protestare chiedendo condizioni di lavoro migliori. La situazione al museo più famoso di Parigi resta tesa e difficile.

Non c'è pace per il Louvre. Dopo il clamoroso furto dei gioielli dello scorso 19 ottobre e i numerosi scioperi dei dipendenti che da metà dicembre chiedono un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, questa volta lo scandolo arriva dalla vendita dei biglietti del museo tra i più visitati al mondo. Louvra senza pace dopo il furto dei gioielli. Un'operazione di polizia ha smantellato una maxi truffa legata alla vendita dei biglietti e al surbooking sulle visite guidate del museo parigino. Come riporta Le Parisien nove persone tra cui due dipendenti del Louvre e due guide turistiche sono stati arrestati come sospettati di far parte della frode.

