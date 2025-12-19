Truffe online furto e tentato furto aggravato | 5 denunce dei carabinieri
I carabinieri di Francavilla Fontana intensificano i controlli contro truffe online, furti e tentativi di furto aggravato. Cinque denunce emerse dall'ampio servizio di prevenzione e repressione, volto a tutelare i cittadini e garantire la sicurezza nel territorio. Un'azione decisa per contrastare i fenomeni criminosi e rafforzare la fiducia nella comunità locale.
FRANCAVILLA FONTANA - Controlli ad ampio raggio dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana. Proprio nella Città degli Imperiali, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno recentemente arrestato in flagranza un giovane, sorpreso all'esterno della propria abitazione, senza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
