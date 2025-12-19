Truffe online furto e tentato furto aggravato | 5 denunce dei carabinieri

I carabinieri di Francavilla Fontana intensificano i controlli contro truffe online, furti e tentativi di furto aggravato. Cinque denunce emerse dall'ampio servizio di prevenzione e repressione, volto a tutelare i cittadini e garantire la sicurezza nel territorio. Un'azione decisa per contrastare i fenomeni criminosi e rafforzare la fiducia nella comunità locale.

