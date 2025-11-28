Louvre aumenta del 45% il prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei
(Adnkronos) – Il Louvre aumenterà del 45% il prezzo del biglietto per i visitatori provenienti da Paesi extra-europei a partire dal 14 gennaio 2026. Lo hanno confermato all'agenzia di stampa Afp fonti del museo e le organizzazioni sindacali. Per i cittadini non appartenenti allo Spazio economico europeo (che comprende Ue, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
I “piani” di Trump per far finire le guerre e l’Ue travestita da fantasma del Louvre Perché la sua politica estera è un successo - https://www.ilriformista.it/i-piani-di-trump-per-far-finire-le-guerre-e-lue-travestita-da-fantasma-del-louvre-490521/ - facebook.com Vai su Facebook
Louvre aumenta del 45% il prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei - Il Louvre aumenterà del 45% il prezzo del biglietto per i visitatori provenienti da Paesi extra- Secondo msn.com
Il Louvre aumenta il prezzo del biglietto. Ma solo per i visitatori non europei - Secondo quanto riportato da Le Monde, a partire dall’1 gennaio 2026, i principali musei francesi, tra cui il Louvre di Parigi e la Reggia di Versailles, applicheranno ai visitatori extra- Lo riporta exibart.com