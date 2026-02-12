L’ottima Cocciaretto cede a Ostapenko e saluta Doha ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale a Doha. La tennista italiana lotta, ma alla fine perde contro Jelena Ostapenko, che vince 7-5 6-4 in un’ora e quarantuno minuti. La partita è stata combattuta, ma l’esperienza della finalista dello scorso anno ha avuto la meglio.

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Doha. Jelena Ostapenko, finalista della scorsa edizione, piega l’ottima giocatrice azzurra, 7-5 6-4 in un’ora e quarantuno minuti. La lettone sfiderà in semifinale la vincente del match tra la canadese Victoria Mboko e la kazaka Elena Rybakina. La lettone vince il braccio di ferro da fondo, firma il break dell’1-0 e consolida il vantaggio con l’ace del 2-0. La numero 24 WTA strappa il servizio all’italiana per la seconda volta per volare sul 3-0. La marchigiana si sblocca con il 3-1 sul rovescio largo della sua avversaria e accorcia sul 3-2 grazie al nuovo errore della finalista della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Doha, Martina Cocciaretto affronta i quarti di finale contro Jelena Ostapenko nel torneo in Qatar, in un match che promette battaglia.

Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026.

