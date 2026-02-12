cocciaretto ore 13 gioca i quarti contro ostapenko in qatar berrettini a singhiozzo djokovic salta doha

Questa mattina a Doha, Martina Cocciaretto affronta i quarti di finale contro Jelena Ostapenko nel torneo in Qatar, in un match che promette battaglia. Nel frattempo, Matteo Berrettini ha ritrovato il campo a Buenos Aires, vincendo il suo primo incontro dopo gli Australian Open, mentre Novak Djokovic ha deciso di non partecipare a Doha, saltando l’appuntamento qatariota.

Matteo Berrettini si ferma a Buenos Aires, ma almeno è tornato in campo dopo gli Australian Open. Il tennista capitolino ha superato il primo turno nel torneo Atp 250 che si sta disputando sulla terra battuta nel Lawn Tennis Club, uno dei luoghi più elitari della capitale argentina. Il numero 58 del ranking mondiale era l’ottava testa di serie nel tabellone e all’esordio ha sconfitto il padrone di casa Federico Coria, sceso recentemente fino al gradino 322 della classifica internazionale e in gara grazie a una wild card, col punteggio di 7-5 7-5. Ieri sera, agli ottavi di finale, l’azzurro ha affrontato il ceco Vit Kopriva, numero 95 del mondo, che al primo turno ha battuto l’altra wild card locale Alex Barrena con lo score di 6-4 3-6 6-4 e per l’azzurro non è andata altrettando bene essendo stato sconfitto 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cocciaretto (13 p.m.) plays the quarterfinals against Ostapenko in Qatar. Berrettini has a fitful run. Djokovic skips Doha.Matteo Berrettini is staying in Buenos Aires, but at least he's back on the court after the Australian Open. The Roman tennis ... sport.quotidiano.net

