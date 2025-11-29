Pancaro sulla lotta scudetto | L’Inter sempre davanti a tutti ma il Milan è in corsa…
Inter News 24 Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, si è pronunciato circa la sfida programmata per stasera e sulle ambizioni delle due squadre. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, ha parlato della lotta per il titolo e delle prospettive delle squadre italiane. MILAN DA SCUDETTO? – «La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri» Riguardo alla possibilità che il Milan possa vincere lo scudetto, Pancaro ha dichiarato: «La variabile principale è il centravanti. Tuttavia, Leao ha il potenziale per risolvere i problemi offensivi dei rossoneri». 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
La giornata del 25 novembre, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, è stata pensata e voluta da Legacoop Sicilia attorno a un tema centrale: “educare al rispetto”. Un percorso costruito grazie all’impegno e alla partecipazione dei ragazzi del Malasp - facebook.com Vai su Facebook
Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Lazio e Milan Pancaro ha parlato della lotta scudetto e della sfida di stasera ... Da msn.com
Lotta scudetto, su Sisal.it domina l’Inter a 1,80 - È un campionato ancora apertissimo, con ben 6 squadre racchiuse in appena 5 punti: uno scenario che non ... Lo riporta adnkronos.com