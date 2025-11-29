Inter News 24 Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, si è pronunciato circa la sfida programmata per stasera e sulle ambizioni delle due squadre. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, ha parlato della lotta per il titolo e delle prospettive delle squadre italiane. MILAN DA SCUDETTO? – «La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri» Riguardo alla possibilità che il Milan possa vincere lo scudetto, Pancaro ha dichiarato: «La variabile principale è il centravanti. Tuttavia, Leao ha il potenziale per risolvere i problemi offensivi dei rossoneri». 🔗 Leggi su Internews24.com

Pancaro sulla lotta scudetto: «L'Inter sempre davanti a tutti, ma il Milan è in corsa…»