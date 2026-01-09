Il giallo del Rolex del pilota di Lorenzo Rovagnati morto nello schianto del suo elicottero | Sparito durante l’autopsia e ritrovato in un cestino chi l’ha preso aveva paura
Nel drammatico incidente che ha coinvolto il pilota Lorenzo Rovagnati, il Rolex appartenente al defunto è scomparso durante le operazioni di autopsia, per poi essere ritrovato settimane dopo in un cestino dei rifiuti di un ospedale. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei beni personali e sulle circostanze che hanno portato alla loro dispersione, restando un elemento di mistero nel contesto di un evento tragico.
È scomparso nel caos seguito a una tragedia e riapparso settimane dopo, nascosto in un cestino dei rifiuti di un reparto ospedaliero. Il Rolex Submariner di Leonardo Italiani, uno dei due piloti morti nello schianto dell’elicottero di Lorenzo Rovagnati a Castelguelfo, è stato ritrovato al termine di una vicenda che ha aggiunto un capitolo inquietante a un incidente già segnato da molti interrogativi. A ricostruire l’episodio è il Corriere, che riprende quanto emerso grazie alle verifiche delle forze dell’ordine e a un servizio dell’emittente locale 12TvParma. L’orologio, oltre al valore economico, aveva un forte significato affettivo: era stato acquistato dalla madre di Italiani alla nascita del figlio e regalato al compimento dei 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
