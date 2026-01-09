Il giallo del Rolex del pilota di Lorenzo Rovagnati morto nello schianto del suo elicottero | Sparito durante l’autopsia e ritrovato in un cestino chi l’ha preso aveva paura

Nel drammatico incidente che ha coinvolto il pilota Lorenzo Rovagnati, il Rolex appartenente al defunto è scomparso durante le operazioni di autopsia, per poi essere ritrovato settimane dopo in un cestino dei rifiuti di un ospedale. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei beni personali e sulle circostanze che hanno portato alla loro dispersione, restando un elemento di mistero nel contesto di un evento tragico.

È scomparso nel caos seguito a una tragedia e riapparso settimane dopo, nascosto in un cestino dei rifiuti di un reparto ospedaliero. Il Rolex Submariner di Leonardo Italiani, uno dei due piloti morti nello schianto dell’elicottero di Lorenzo Rovagnati a Castelguelfo, è stato ritrovato al termine di una vicenda che ha aggiunto un capitolo inquietante a un incidente già segnato da molti interrogativi. A ricostruire l’episodio è il Corriere, che riprende quanto emerso grazie alle verifiche delle forze dell’ordine e a un servizio dell’emittente locale 12TvParma. L’orologio, oltre al valore economico, aveva un forte significato affettivo: era stato acquistato dalla madre di Italiani alla nascita del figlio e regalato al compimento dei 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “giallo” del Rolex del pilota di Lorenzo Rovagnati, morto nello schianto del suo elicottero: “Sparito durante l’autopsia e ritrovato in un cestino, chi l’ha preso aveva paura” Leggi anche: Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero, ritrovato in un cestino il Rolex trafugato dal cadavere di un pilota Leggi anche: Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero, Rolex trafugato dal cadavere di un pilota ritrovato in un cestino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero, ritrovato in un cestino il Rolex trafugato dal cadavere di un pilota; Elicottero Rovagnati sparisce un Rolex dopo la tragedia | ritrovato in un cestino dell’ospedale di Parma. Lorenzo Rovagnati, il mistero del Rolex (del pilota) scomparso e ritrovato nel cestino dei rifiuti: «Chi l'ha preso ha avuto paura» - A distanza di quasi un anno dalla tragedia dell'elicottero, nella quale persero la vita l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, spunta ... msn.com

Lorenzo Rovagnati morto in elicottero, il mistero del Rolex (del pilota) scomparso durante l'autopsia e ritrovato nel cestino dei rifiuti: «Chi l'ha preso ha avuto paura» - Il prezioso orologio apparteneva a Leonardo Italiani, il pilota più giovane morto nell'incidente: i carabinieri avevano aperto un'indagine ma il Rolex è ricomparso in un cestino del reparto di Necrolo ... msn.com

Tragedia Rovagnati, sparito il Rolex durante le autopsie: ritrovato in un cestino - A quasi un anno dal tragico incidente nel quale ha perso la vita l’imprenditore brianzolo Lorenzo Rovagnati emerge un altro dettaglio. monzatoday.it

