Elicottero Rovagnati sparisce un Rolex dopo la tragedia | ritrovato in un cestino dell’ospedale di Parma
Un anno dopo la tragedia dell’elicottero a Castelguelfo, in provincia di Parma, si torna alla cronaca con il ritrovamento di un Rolex scomparso, associato a Lorenzo Rovagnati. Il orologio è stato trovato in un cestino dell’ospedale di Parma, alimentando nuove ipotesi e approfondimenti sulla vicenda che ha coinvolto l’imprenditore e i piloti. Un dettaglio che si aggiunge al mistero di un incidente che ha segnato profondamente il territorio.
Il giallo del Rolex a un anno della tragica morte di Lorenzo Rovagnati. Un dettaglio inquietante emerge a distanza di mesi dalla tragedia dell’elicottero precipitato a Castelguelfo, nel Parmense, in cui il 5 febbraio persero la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa. Durante le operazioni successive allo schianto, infatti, sarebbe sparito un Rolex Submariner, appartenente a uno dei piloti, per poi essere ritrovato in un cestino dei rifiuti all’interno di un reparto ospedaliero. A portare alla luce la vicenda è stata l’emittente locale 12TvParma, che ha ricostruito una storia dai contorni delicati, capace di riaccendere l’attenzione su una tragedia che aveva già profondamente colpito il territorio e l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
