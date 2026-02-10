Questa mattina, due uomini armati di kalashnikov e bombe hanno assaltato un portavalori in pieno giorno. L’attacco è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e migliaia di persone che seguivano l’evento online. La polizia ha arrestato i due sospetti, accusandoli di tentato omicidio e tentato furto con modalità violente. La scena è sembrata quasi da scena di guerra, con esplosioni e sparatorie. Ora gli inquirenti cercano di ricostruire esattamente cosa sia successo e come i ladri siano riusc

L’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo pesante con una diretta improvvisata e trasmessa sul suo canale social. Il terrore in presenza per chi ieri mattina stava percorrendo la superstrada Brindisi-Lecce nei due sensi di marcia all’altezza della frazione di Tuturano e da remoto per chi era in modalità online: banditi incappucciati, uno ha imbracciato un fucile mitragliatore Kalashnikov Ak-47. Spari contro una pattuglia dei carabinieri con due fori all’altezza uomo sul parabrezza e per questo si indaga anche per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Portavalori, assalto con bombe e kalashnikov: i due arrestati accusati di tentato omicidio. Cosa è successo, i nomi

Approfondimenti su Portavalori Assalto

Un tentativo di assalto al portavalori lungo la strada tra Lecce e Brindisi si è concluso con un fallimento.

Questa mattina, uomini armati hanno tentato di assaltare un portavalori lungo la strada tra Lecce e Brindisi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Portavalori Assalto

Argomenti discussi: Portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. I due arrestati restano in silenzio VIDEO; Bonelli: assalto a portavalori con bombe e mitra tra gli automobilisti terrorizzati; Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti per...; Bombe sotto i palazzi e chiodi in strada per assaltare bancomat: il video della banda smantellata dai carabinieri.

Finti poliziotti con kalashnikov e bombe: assalto da film al blindato portavaloriUna Stelvio blu scura taglia la fila sulla statale Brindisi-Lecce, all’altezza di Tuturano. I lampeggianti blu sono accesi, la sirena è indistinguibile. Nessuno frena per ... ilmessaggero.it

Assalti e bombe, fuochi di Puglia: subito le risposteSono passati più di ventisei anni dalla Strage della Grottella – il tragico assalto a un portavalori costato la vita a tre vigilantes alle porte di Copertino – e il Salento e ... quotidianodipuglia.it

Assalto al portavalori a Brindisi, il generale Massimo Masciulli in visita al brigadiere ricoverato - facebook.com facebook

Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com