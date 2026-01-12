Omaggio a Domenico Modugno

Da baritoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omaggio a Domenico Modugno è uno spettacolo che celebra la figura e l’eredità del celebre cantante italiano. Con la partecipazione di coro e orchestra, il progetto ripercorre le note più significative del suo repertorio attraverso un racconto vivo e ironico. Direzione artistica di Cosimo Maraglino e regia di Raffaella Balestra, questa produzione rende omaggio a uno dei protagonisti della musica italiana.

Coro e ORCHESTRA TEBAIDE D’ITALIALÀ DOVE NASCE IL VOLOOmaggio a DOMENICO MODUGNOPaolo Pace – VoceRoberta Devita – VoceGisella Carone – VocePiero Locorotondo – VoceCosimo MARAGLINO – Direttore artisticoRaffaella BALESTRA – Regia e testiIn questo spettacolo, attraverso un racconto vivo e ironico. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Domenico Modugno, tra musica, televisione e amore per Messina

Leggi anche: 'Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno' a Putignano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Omaggio a Domenico Modugno; Casa Serena saluta il nuovo anno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'omaggio a Modugno; Radicanto e Kenny Wayne: due serate di musica tra Puglia e blues a Spazioporto; Riparte la stagione artistica e musicale al circolo Arci Mama’s Club: appuntamenti il venerdì e sabato sera.

omaggio domenico modugnoLecce, Teatro Paisiello: “A Mimmo” omaggio a Domenico Modugno con Pino Ingrosso - Artista salentino noto al grande pubblico anche per la sua ventennale collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani, Pino Ingrosso dedica questo spettacolo a Modugno in occasione del trentennale d ... giornaledipuglia.com

omaggio domenico modugnoGiovedì 8 gennaio al Teatro Paisiello, Pino Ingrosso, “A Mimmo” - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Paisiello di Lecce ospita A Mimmo, omaggio a Domenico Modugno, ideato e scritto da Pino Ingrosso, ... corrieresalentino.it

Polignano a Mare omaggia Domenico Modugno dal 5 al 7 settembre - Polignano a Mare torna a celebrare il suo cittadino più illustre e la musica d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica Omaggio a Domenico Modugno - rockol.it

Domenico Modugno - Sì, Sì, Sì (1960)

Video Domenico Modugno - Sì, Sì, Sì (1960)

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.