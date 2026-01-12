Omaggio a Domenico Modugno

Omaggio a Domenico Modugno è uno spettacolo che celebra la figura e l’eredità del celebre cantante italiano. Con la partecipazione di coro e orchestra, il progetto ripercorre le note più significative del suo repertorio attraverso un racconto vivo e ironico. Direzione artistica di Cosimo Maraglino e regia di Raffaella Balestra, questa produzione rende omaggio a uno dei protagonisti della musica italiana.

Coro e ORCHESTRA TEBAIDE D’ITALIALÀ DOVE NASCE IL VOLOOmaggio a DOMENICO MODUGNOPaolo Pace – VoceRoberta Devita – VoceGisella Carone – VocePiero Locorotondo – VoceCosimo MARAGLINO – Direttore artisticoRaffaella BALESTRA – Regia e testiIn questo spettacolo, attraverso un racconto vivo e ironico. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Domenico Modugno, tra musica, televisione e amore per Messina Leggi anche: 'Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno' a Putignano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Omaggio a Domenico Modugno; Casa Serena saluta il nuovo anno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'omaggio a Modugno; Radicanto e Kenny Wayne: due serate di musica tra Puglia e blues a Spazioporto; Riparte la stagione artistica e musicale al circolo Arci Mama’s Club: appuntamenti il venerdì e sabato sera. Lecce, Teatro Paisiello: “A Mimmo” omaggio a Domenico Modugno con Pino Ingrosso - Artista salentino noto al grande pubblico anche per la sua ventennale collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani, Pino Ingrosso dedica questo spettacolo a Modugno in occasione del trentennale d ... giornaledipuglia.com

Giovedì 8 gennaio al Teatro Paisiello, Pino Ingrosso, “A Mimmo” - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Paisiello di Lecce ospita A Mimmo, omaggio a Domenico Modugno, ideato e scritto da Pino Ingrosso, ... corrieresalentino.it

Polignano a Mare omaggia Domenico Modugno dal 5 al 7 settembre - Polignano a Mare torna a celebrare il suo cittadino più illustre e la musica d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica Omaggio a Domenico Modugno - rockol.it

Domenico Modugno - Sì, Sì, Sì (1960)

Il ricordo del sindaco Voce, a nome della comunità di Crotone, in occasione dei funerali di mons. Domenico Graziani. "La comunità di Crotone, che ho l’onore di rappresentare, si stringe con profondo rispetto attorno alla Chiesa per rendere omaggio a Monsi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.