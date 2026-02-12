Lollobrigida sei il nostro tes oro! Azzurra strepitosa a Milano-Cortina nel pattinaggio | prima anche nei 5000 metri

Francesca Lollobrigida si aggiudica l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina. La pattinatrice italiana supera tutte le avversarie e conquista la medaglia più ambita. La vittoria arriva dopo una gara intensa e combattuta, che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. Per la campionessa azzurra è il titolo bis, dopo l’oro nei 3000. Per l’Italia è il sesto oro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Olimpiadi Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida oro anche nei 5000 metri

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro anche nella gara dei 5000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Milano Cortina 2026: Lollobrigida conquista l'oro anche nei 5000 metri

Francesca Lollobrigida ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Giochi in corso a Milano e Cortina.

