Lollobrigida sei il nostro tes oro! Azzurra strepitosa a Milano-Cortina nel pattinaggio | prima anche nei 5000 metri

Francesca Lollobrigida si aggiudica l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina. La pattinatrice italiana supera tutte le avversarie e conquista la medaglia più ambita. La vittoria arriva dopo una gara intensa e combattuta, che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. Per la campionessa azzurra è il titolo bis, dopo l'oro nei 3000. Per l'Italia è il sesto oro.

