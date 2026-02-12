Lollobrigida oro bis nel pattinaggio velocità | trionfo nei 5000

Francesca Lollobrigida torna a vincere ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato l’oro nei 3000 metri, la pattinatrice laziale ha ottenuto un altro oro nei 5000 metri, fermando il cronometro a 6’46’’17. È il secondo trionfo per lei in questa edizione olimpica, che conferma il suo talento e la sua determinazione.

(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida, ancora lei. Dopo l'oro olimpico nei 3000 metri, oggi 12 febbraio la pattinatrice laziale ha concesso il bis nei 5000 metri, trionfando con 6'46''17 e trionfando ancora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E' il quarto podio olimpico della sua carriera, un traguardo che la proietta definitivamente nell'élite dello sport italiano, accanto a leggende come Compagnoni, Wierer, Brignone, Piller Cottrer e Vanzetta. Per l'Italia è il sesto oro ai Giochi. Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, pronipote dell'indimenticabile Gina Lollobrigida, Francesca ha trasformato una stagione difficilissima in una favola olimpica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Lollobrigida OLimpiadi Francesca Lollobrigida vince i 5000 metri del pattinaggio di velocità: bis d'oro alle Olimpiadi per l'atleta di Frascati Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro a Milano Cortina. Olimpiadi 2026, Lollobrigida è oro bis! Primo posto nei 5.000 metri femminili del pattinaggio di velocità La pattinatrice italiana Lollobrigida conquista il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lollobrigida OLimpiadi Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida sei magnifica! Rivivi gli ultimi giri verso l'oro-bis nei 5000 metri - Speed Skating video; Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlio; Milano-Cortina, dall’oro al sogno dei 5.000: Lollobrigida pronta a far sognare ancora l'Italia; Olimpiadi, il bis d'oro di Francesca Lollobrigida: le foto più belle. Francesca Lollobrigida bis d'oro, regina del pattinaggio di velocità: vince nei 5000 metri a Milano-Cortina: cosa è successoÈ un’Olimpiade da sogno quella di Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina, la diva del cinema scomparsa il 16 gennaio 2023. La pattinatrice di Frascati fa il bis dopo ... ilmessaggero.it Milano Cortina, Lollobrigida bis d'oro. Brignone trionfa nel SuperGAltre 2 medaglie d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio una straordinaria Federica Brignone conquista la medaglia più preziosa nel superG femminile sulla p ... ilroma.net Un nuovo oro olimpico per Francesca Lollobrigida. La campionessa del pattinaggio di velocità aveva militato anche in un team storico della nostra provincia, la Cardano In Line. - facebook.com facebook Lollobrigida immensa nel pattinaggio di velocità: vince l'oro anche nei 5mila metri x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.