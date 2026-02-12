Francesca Lollobrigida vince i 5000 metri del pattinaggio di velocità | bis d' oro alle Olimpiadi per l' atleta di Frascati

Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro a Milano Cortina. L’atleta di Frascati vince anche nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, chiudendo la gara in 6'46

A Milano Cortina 2026 la romana classe 1991 ha trionfato anche nella distanza lunga dopo il primo successo arrivato nella giornata di sabato Francesca Lollobrigida ha vinto di nuovo. L'atleta romana già oro a nei 3000 metri di pattinaggio di velocità ha bissato il successo anche nei 5mila metri nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina La 35enne ha chiuso la sua gara 6'46"17. A completare il podio l'olandese Conijn 6'46"28 e la norvegese Wiklund 6'46"34. Atleta dell’Aeronautica Militare, classe '91 nata a Frascati, Lollobrigida aveva trionfato sabato scorso conquistando la prima medaglia d'oro per l'Italia nel pattinaggio di velocità nella storia delle Olimpiadi invernali.🔗 Leggi su Romatoday.it

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina importante per lo sport italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

