Olimpiadi 2026 Lollobrigida è oro bis! Primo posto nei 5.000 metri femminili del pattinaggio di velocità

La pattinatrice italiana Lollobrigida conquista il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa volta si aggiudica il primo posto nei 5.000 metri femminili di velocità su ghiaccio, sorprendendo tutti con una gara intensa e piena di emozioni. È un risultato storico per l’Italia, che si conferma protagonista in questa competizione.

Dopo il primo posto di sabato nei 3.000 metri, oggi Francesca Lollobrigida ha portato a casa un altro oro: la campionessa in gara alle Olimpiadi 2026 ha trionfato nei 5.000 metri femminili del pattinaggio di velocità. Francesca Lollobrigida continua a dominare le Olimpiadi 2026. Solo pochi giorni fa, la campionessa azzurra si è classificata al primo posto nei 3.000 metri femminili del pattinaggio di velocità, facendo conquistare un record al nostro paese. Prima d’ora infatti l’Italia non aveva mai conquistato l’oro ai Giochi invernali in questa disciplina. Poco fa nel mentre la Lollobrigida è tornata ad emozionare tutti e ha portato a casa l’ennesimo traguardo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

