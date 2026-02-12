Lollobrigida pattini d' oro trionfa anche nei 5000 metri Fontana conquista l' argento nell

Da agi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Lollobrigida si aggiudica anche i 5000 metri, confermando il suo grande talento sul ghiaccio. Dopo aver vinto i 3000, la pattinatrice italiana conquista un altro oro, lasciando tutti senza parole. La gara è stata intensa, ma lei ha saputo mantenere il ritmo e portare a casa il risultato.

AGI - Strepitosa  Francesca Lollobrigida, regina del  pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei  3.000 metri, arriva il  trionfo  anche nei  5.000, aggiungendo un'altra  medaglia d'oro  al palmares dell' Italia  in queste  Olimpiadi di Milano-Cortina  (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese  Marijn Conijn, l'azzurra effettua una  strategia di gara impeccabile:  partenza veloce,  controllo  nella fase centrale di gara e nuova  vibrante accelerazione  negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese  Wiklund  era crollata, perdendo tre secondi,  Francesca Lollobrigida  riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

