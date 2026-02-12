Francesca Lollobrigida si aggiudica anche i 5000 metri, confermando il suo grande talento sul ghiaccio. Dopo aver vinto i 3000, la pattinatrice italiana conquista un altro oro, lasciando tutti senza parole. La gara è stata intensa, ma lei ha saputo mantenere il ritmo e portare a casa il risultato.

AGI - Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un'altra medaglia d'oro al palmares dell' Italia in queste Olimpiadi di Milano-Cortina (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese Marijn Conijn, l'azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metri. Fontana conquista l'argento nell...

Approfondimenti su Lollobrigida Pattinaggio

Francesca Lollobrigida conquista anche i 5000 metri di pattinaggio velocità.

Francesca Lollobrigida ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Giochi in corso a Milano e Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lollobrigida Pattinaggio

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida, una medaglia d’oro nata sulle rotelle di Cardano al Campo; Milano Cortina 2026: chi è Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina e figlia d’arte; Chi è Francesca Lollobrigida sui pattini da quando aveva 14 mesi: la parentela con Gina e il ritiro già…; Francesca Lollobrigida, oggi oro nei 3000 metri nel pattinaggio di velocità voleva smettere.

Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metriAGI - Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un'altra medaglia d'oro al palmares dell'Ital ... msn.com

Lollobrigida leggenda, è ancora oro! Bis olimpico, trionfo Italia nei 5000 metri donneAltra impresa della pattinatrice laziale dopo la vittoria con record olimpico nei 3000: solo dieci centesimi di differenza! tuttosport.com

“Miracolo azzurro sui pattini”: Francesca Lollobrigida e la risposta a coloro che non credono negli “sport minori” x.com

Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità (Adnkronos) - I primi pattini avevano le rotelle, poi la conversione al ghiaccio. Un amore che, proprio come la compagna di squadra Francesca Lollobrigida, oro nei 3.000 metri, - facebook.com facebook