LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | Arianna Fontana ARGENTO! E’ l’italiana più medagliata ai Giochi!

Oggi l’Italia festeggia un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana conquista l’argento, diventando l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi invernali. La sua gara si è conclusa con una splendida performance che ha fatto esplodere di gioia il pubblico e la squadra azzurra. È un risultato importante che rafforza la presenza italiana in questa edizione e dà ancora più adrenalina alla giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

