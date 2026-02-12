Lollobrigida da sogno vince anche nei 5000 metri Per lei è il secondo oro | Brignone trionfa davanti a Mattarella | Programma

La campionessa italiana di short track, Lollobrigida, conquista anche l’oro nel 5000 metri, aggiungendo un’altra medaglia d’oro alla sua collezione. È il secondo oro per lei in questa edizione, un risultato che la conferma tra le migliori in Italia. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, con la atleta che ha mostrato grande determinazione e velocità.

Quattro ori in meno di 24 ore tra slittino, sci e pattinaggio di velocità: Italia sempre più vicina alla Norvegia. QUI la situazione aggiornata?1. Lollobrigida (Ita): 6'46"172. Conijn (Paesi Bassi): 6'46"283. Wiklund (Norvegia): 6'46"34?4. Tas (Belgio): 6'46"475. Weidemann (Canada): 6'50"08?6. Zueva (AIN): 6'57"70?7. Groenewoud (Paesi Bassi): 6'58"33?8. Jasch (Germania): 7'00"94?9. Hall (Canada): 7'02"90?10. Morozova (Kazakistan): 7'04"8111. Sablikova (Repubblica Ceca): 7'07"08?12. Tai (Cina): 7'15"71 Splendida la pattinatrice azzurra, davanti per un solo decimo! Chiude in 6'46"17 Questa la situazione:?1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lollobrigida da sogno, vince anche nei 5000 metri. Per lei è il secondo oro | Brignone trionfa davanti a Mattarella | Programma Approfondimenti su Lollobrigida 5000Metri Che sogno, Brignone: vince il SuperG davanti a Mattarella e conquista il primo oro un anno dopo l'infortunio. «Incredibile» ?Le gare di oggi: Lollobrigida e Fontana Federica Brignone vince il SuperG sulle Tofane, davanti a Mattarella, e conquista il suo primo oro dopo un anno di infortunio. Dove vedere Francesca Lollobrigida in tv nei 5000 metri: orario, programma, streaming Domani sera, a Milano, si tiene la gara dei 5000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi Invernali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lollobrigida 5000Metri Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida vince il primo oro per l’Italia nel giorno del suo compleanno; Milano Cortina 2026, medaglia d'oro e mamma: la doppia vittoria di Francesca Lollobrigida; Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conquistando il titolo nei 3000 metri di pattinaggio nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Per la Nazionale italiana è la terza medaglia dall’inizio dei Giochi. Segui. Lollobrigida, la mamma d’oro culla un nuovo grande sognoL’immagine della sua corsa verso l’area degli spettatori per raggiungere il suo bambino, poco dopo aver vinto la medaglia d’oro (con annesso nuovo record olimpico sulla distanza), resterà nella memori ... avvenire.it Francesca Lollobrigida vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 3000 metri del pattinaggio di velocitàLa frascatana Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A 35 anni trionfa nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, firmando anche ... romatoday.it Super campionessa olimpica, super mamma Francesca Lollobrigida, primo oro di Milano-Cortina 2026, ha emozionato tutti con l’abbraccio pieno d’amore con il figlio dopo la vittoria: “Il sogno dei sogni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di voler tras - facebook.com facebook Un sogno azzurro sul ghiaccio: è oro, è Italia Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 m ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con record olimpico (3’54"28), nel giorno del suo compleanno. Primo oro azzurro. Orgoglio italiano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.