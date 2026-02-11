Dove vedere Francesca Lollobrigida in tv nei 5000 metri | orario programma streaming

Domani sera, a Milano, si tiene la gara dei 5000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi Invernali. Solo 12 atlete gareggeranno, con Francesca Lollobrigida come unica italiana in pista. La competizione si può seguire in tv e in streaming, ma ancora non sono stati annunciati orari precisi.

Domani, giovedì 12 febbraio, a Milano (Italia) proseguiranno anche per lo speed skating le Olimpiadi Invernali: in programma la gara dei 5000 metri femminili, a cui prenderanno parte 12 atlete, tra le quali ci sarà Francesca Lollobrigida, unica rappresentante azzurra. Le undici avversarie dell’italiana saranno la norvegese Ragne Wiklund, le canadesi Isabelle Weidemann e Valérie Maltais, le neerlandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud, la ceca Martina Sáblíková, la belga Sandrine Tas, la kazaka Nadezhda Morozova, la tedesca Maira Jasch, l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Maryna Zuyeva e la cinese Yang Binyu. 🔗 Leggi su Oasport.it

