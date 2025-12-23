Giorgia Meloni si è mostrata irritata davanti ai ministri, commentando con sarcasmo la necessità di rivederli già il 29 dicembre. L’atmosfera a Palazzo Chigi resta tesa, mentre la legge di Bilancio alimenta tensioni all’interno della maggioranza. In questa fase finale dell’anno, il governo affronta sfide politiche che mettono alla prova la stabilità della maggioranza e il suo percorso verso le festività.

Il clima che accompagna l’ultima fase dell’anno a Palazzo Chigi è tutt’altro che festoso. Alla vigilia delle festività, la legge di Bilancio continua a produrre scosse dentro la maggioranza, mettendo alla prova la tenuta politica del governo guidato da Giorgia Meloni. Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri prima di Natale, le tensioni accumulate nei giorni precedenti emergono tutte insieme, tra nervosismi, silenzi eloquenti e fratture mai del tutto ricomposte. La premier arriva alla riunione con un umore appesantito dalle critiche interne alla manovra e da una serie di correzioni dell’ultimo minuto che rischiano di offuscare i risultati rivendicati sul fronte europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni irritata davanti ai ministri: “Mi rode solo che vi devo rivedere già il 29 dicembre!”

L’irritazione di Meloni davanti ai ministri: “Mi tocca pure rivedervi presto” - A palazzo Chigi, ultimo cdm prima di Natale con scambio di regali. repubblica.it