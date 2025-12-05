Rinunciare a festeggiare? Non se ne parla Ma senza perdere il piacere delle Feste c' è molto che ciascuno può fare per ridurre il proprio impatto ambientale che in questo periodo dell' anno rischia di salire alle stelle

R inunciare a festeggiare? Non se ne parla. Ma, senza perdere il piacere delle Feste, c'è molto che ciascuno può fare per rendere le Feste più e il Natale sostenibile. WWF Italia ha diffuso il suo Decalbero: un vademecum in 10 azioni per fare del bene (o meno male) all'ambiente, anche in questo periodo. Valorizzare il territorio: 10 regole per un turismo sostenibile X Leggi anche › Al via Ristoranti contro la fame: la solidarietà è un piatto nel menu (anche stellato) Dall'albero alle decorazioni, dai regali ai cibi sulle nostre tavole, dagli spostamenti ai botti: le nostre Feste in famiglia pesano sul Pianeta in modo variabile, a seconda delle scelte che faciamo.

