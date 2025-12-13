Veneto Stefani presenta la sua giunta | alla Sanità il cardiochirurgo Gerosa E da Roma arriva il sottosegretario Bitonci

Alberto Stefani, nuovo governatore leghista del Veneto, presenta la sua prima giunta, segnando un avvio rapido dopo Zaia. Tra nomine di rilievo e critiche, la formazione amministrativa si confronta con le sfide politiche e le tensioni regionali, mentre da Roma arrivano segnali di continuità con la nomina del sottosegretario Bitonci.

La velocità con cui Alberto Stefani, nuovo governatore leghista del Veneto, ha varato la prima giunta del dopo-Zaia non è sufficiente a dissipare nuvole e criticità di un parto politico-amministrativo pur accompagnato da larghi sorrisi al momento dell’annuncio, dato in conferenza stampa a Venezia. Il numero degli incarichi aumenta, la Lega pareggia il conto delle poltrone grazie ad un paio di “ deleghe ” specifiche, mentre i Fratelli d’Italia dimostrano di non essere riusciti a proporre una candidatura di valore per la Sanità, posto che era loro destinato dagli accordi preelettorali. In termini interni alla Lega si può dire che il ministro Matteo Salvini piazza un proprio uomo di peso come il sottosegretario Massimo Bitonci, ma Luca Zaia si consola tenendo in giunta la sua ex vicepresidente. Ilfattoquotidiano.it

